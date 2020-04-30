鄰居出面表示鄭家在案發後已搬走。（曹婷婷攝）

去年7月鐵路警察李承翰在處理火車補票糾紛時，遭乘客鄭嫌持刀刺中腹部，李承翰傷重不治，刺死鐵路警察的鄭姓男子原本家住台南市安南區一處老舊大樓，但案發後1周，同樣有精神病史的鄭妻因壓力太大曾打算自殺，警察還來勸阻，後來鄭妻就搬離原租屋處。

鄭嫌遭判無罪消息傳開，媒體今天前往鄭嫌位於安南區的租屋處，鄰居告知鄭家早就在案發後已搬家。鄰居表示，鄭男妻子也有精神病史，夫妻人還算不錯，但平常少與鄰居互動，事發後，鄭妻承受不了壓力、一度揚言自殺，已搬離原來住處。

鄭妻去年在案發後面對記者採訪，當場就下跪、情緒崩潰，哭喊對不起，最後甚至揚言輕生。鄰居表示，只知道他們家的經濟狀況不好，鄭嫌育有2女，一家4口租在安南區的老舊大樓內10年，直到因為殺警案發生，承受太大壓力，倉皇搬走。

鄰居得知殺警案判無罪，有人當場表示錯愕，「殺人怎麼會無罪？」但也有鄰居說，不知道該說什麼，司法問題就交給司法去審理，一般人也不懂為什麼會這樣。

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(中時 )