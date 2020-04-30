雲林監獄受刑人「阿國」（右二）自創《媽媽的青春》歌曲，表達對媽媽的愧疚和思念，雲林縣街頭藝人協會理事長李冠旻（左二）、監事張玉如（左一）協助譜曲，旋律悠揚舒緩（許素惠攝）。

雲林監獄受刑人「阿國」創作母親節歌曲，獄方拍攝MV，由阿國主唱。（許素惠攝）

雲林監獄受刑人「阿國」創作母親節歌曲，獄方拍攝MV，由阿國主唱，其他受刑人相挺入鏡。（許素惠攝）

雲林監獄受刑人「阿國」創作母親節歌曲，獄方拍攝MV，由阿國主唱，片場就在雲監內。（許素惠攝）

受新冠肺炎疫情影響，雲林監獄暫停面對面懇親，增加電話懇親，受刑人「阿國」以歌寄情，自創《媽媽的青春》，歌詞充滿對母親濃濃的愧疚及思念，獄方還特別拍MV，由「阿國」主唱主演，獄中同窗力挺入鏡，運鏡、剪輯等畫面舖陳，不亞於專業水準。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，懇親是收容人最期待的事，疫情影響暫停，大家都很失望，為補缺憾，增多電話懇親，把溫暖的聲音送到每個思念彼此的家人心中。

因毒品案入監的「阿國」對辛苦養育他的母親滿是愧疚，以歌寄情，創作《媽媽的青春》，表達對母親的思念與感恩，雲林縣街頭藝人協會理事長李冠旻、監事張玉如協助譜曲，旋律悠揚舒緩。

除了填詞作曲外，獄方還特別拍攝成MV，由阿國主唱、主演，雲監成片場，不少收容人都相挺入鏡，阿國粗獷的嗓音，有著浪子回頭的滄桑感，娓娓唱訴著思親之情與悔意之心，整支MV的製作水準，一點都不輸專業，成為母親節最佳獻禮。

https：／／youtu.be／VhI6bK1QAxQ

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