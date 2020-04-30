五一勞動節前夕，台北股匯市雙漲，新台幣匯價午盤升破29.8元心理關卡，台股大漲逾200點，再戰11000點的「萬一」行情。

受惠美元走弱，市場風險意願提振激勵亞洲股匯市上揚。且外資昨天在台股大買180.27億元新台幣，匯入需求放大，出口商拋匯賣壓不明顯，一個月海外NDF美元兌台幣換匯點折價幅度明顯擴大，令新台幣今早盤升破29.8元心理關卡，最高匯價來到29.77元，升值1.81角，今天亞幣中，以新台幣的升勢最強勁，盤中勁升0.5%，堪稱亞幣一哥！

早盤亞幣受到美元指數下滑影響，普遍呈現走升，但升值幅度都比不上新台幣。匯銀指出，今早持續有外資匯入款支撐新台幣走強。台北外匯經紀公司新台幣匯價，午盤以29.83元暫收，升值1.21角，成交量放大到7.53億美元。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，就長線來看，由於經濟學家預估疫情對經濟影響將集中於第二季，在疫情獲得控制後遞延需求將呈現反彈，今年下半年及明年景氣可望重返常軌。而從產業面觀察，應防疫需求興起的遠距辦公及宅經濟產業，均需仰賴5G的高速運算，在疫情催化下，預料5G相關科技應用會是未來長線發展主流趨勢。

(時報資訊)