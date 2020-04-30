一名在英國留學的浙江臨海人小李在3月17日收到一封署名「英國簽證中心」的郵件，當中稱小李涉嫌在英國非法打工，要求她繳納70萬元的保證金才可免於加入黑名單。之後，小李又接到自稱英國愛丁堡警察局的電話，讓她繼續繳納了300萬元的保證金。

小李乘飛機回大陸，因疫情而在西安進行隔離，期間接到自稱是上海警察的詐騙電話，又配合歹徒將賬戶解凍，賬戶內200多萬元被多次轉走。至目前為止，小李在英國、西安等地共計被騙了500多萬元。

該類詐騙案流程不外乎是先騙取信任、威嚇震懾，最後讓受害人配合詐騙步驟，如遙控轉帳。而近來大陸層出不窮的詐騙案，其實只要謹記以下原則就可避免。

首先，歹徒會要求你絕對不能掛電話，對話過程中還會有多次轉接。不過，這類套路通常是將電話轉接給另一名同夥。

第二，歹徒會要求你開通或新辦一張銀行卡，但沒有人會強制性的要求他人去申辦某一張銀行卡，因此遇到此類事件千萬不要透露自己銀行卡資訊。

第三，歹徒會要求你絕對不能和警察透露通話內容，只要有這類要求，就極可能是詐騙。另外一種是要求你到隱蔽的地方談，而警察亦不會做出類似要求。

第四，電話中表明自己持有逮捕令，通常這類逮捕令都可以以電腦合成，若遇類似事件請務必向相關單位查證。另外，大陸法院文書也不會透過網路發送給當事人。

第五，歹徒聲稱要將錢轉入安全帳戶，但事實上，並無「安全帳戶」這種東西。

大陸近來出現很多冒充公檢單位的詐騙，而公檢法機關不會透過電話方式來偵查或處理犯罪，更不會要求轉移資金。

(中時 )