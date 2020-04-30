陳瀅發文。（圖／翻攝自東森新聞主播 陳瑩臉書）

沸騰一時的鐵路警察李承翰遭持刀鄭姓兇嫌刺死案，今(30日)嘉義地方法院今天一審宣判，因認定兇嫌有精神問題，判決鄭嫌無罪，且諭令50萬交保。對此，女主播陳瑩稍早發文，怒批：「台灣的恐龍法官們，你們晚上真的睡的安穩嗎？」

去年7月鐵路警察李承翰在列車上處理鄭嫌逃票問題，卻慘遭鄭嫌刺傷右腹部，最後李承翰傷重不幸殉職，被告律師指出鄭嫌有被害妄想症，公訴檢察官不否認，但強調事發時嫌犯有辨識力及控制力，今法院依嫌犯有精神問題，判決無罪，引發熱議。

見此結果，東森主播陳瑩表示：「殺小孩的不判死，分屍殺人的不判死，隨機殺牙醫精神判定正常的不判死，連殺警察的不但不判死還無罪釋放！」更表示「拳頭都硬了」，今晚報新聞時恐怕又會被網友說看起來很兇，其他網友也說：「真鄙視這些法官」、「司法太詭異了」、「給妳一個讚，亂世就是要用重典」、「所以陪審團制度，才是目前台灣最需要的，也可避免法官一念之仁，而再度造成另一個家庭的破碎」。

(中時電子報)