國民黨在3月完成黨主席補選與中常委改選，中常委換票、買票等沉痾再度浮上檯面，引起開放黨員直選中常委討論。據悉，黨中央預擬開放黨員一票選到底，以及回歸早期逐階層間接選舉模式等2種方案，但改革委員會的委員對此正反意見相左，難達共識，昨天會議上，反對直選派一度聽不下去憤而離席，會議主席呂學樟便宣布呂學樟便宣布下週加開會議再戰。

國民黨的黨職選舉採間接選舉模式，黨代表由黨員投票產生，取得黨代表資格後才能參選中央委員，具備中央委員身分才能競選中常委與黨主席，而黨員也可直選黨主席。

今年中常委改選又出現換票聯盟等疑慮，開放黨員直選中常委聲浪再起，此案茲事體大，黨中央已預擬甲、乙方案，國民黨改革委員會的「組織改革」小組昨天展開激辯，正反意見炮聲隆隆，召集人呂學樟說，目前朝全面直選、中常委任期延長至4年、下修黨代表與中央委員人數方向前進。

據透露，甲案為黨職選舉全面開放黨員直選，投票當天可投黨主席與黨代表，根據黨代表得票數，依序擔任中常委、中央委員、黨代表，中常委任期從現行的2年改成4年，在人口數超過100萬的縣市選2名中常委，20萬至100萬的1名中常委，不到20萬的離島地區則推選1名中常委；乙案則是回歸2005年前的黨職選舉模式，由中央委員投票選舉中常委。

兩案的共通點為黨代表與中央委員人數朝減半來規劃，預料包含黨員選任、黨務一級主管等當然黨代表、海外與台商黨代表人數，目前總計有1987人，將同步縮減，至於中央委員可能從210人減半為110人。

反對全面直選派認為，政黨如同社團法人，每個層級的選舉都有其代表與功能性，若全面開放，就無法區分黨代表、中央委員、中常委的權利，且候選人資格認定有疑義，如此一來，黨員不願屈就當黨代表、中央委員，乾脆直接挑戰中常委，或者乾脆廢除黨代表、中央委員。

支持全面直選派則考量每次黨內選舉耗時且花錢，他說，國民黨每辦一次選舉，就要花300多萬元，且要準備半年以上，若能合併選舉，除能簡化選舉流程，節省成本，同時還權於黨員，彰顯基層民意，提升黨員的CP值。

反對方憂心直選聽起來非常民主，但若無配套機制，設定審核機制關卡，就風險重重，若四項黨職選舉合併舉行，變相降低買票成本，使得綁樁更嚴重，且易讓人頭黨員大戶當選，「大黑道手下2、3千個小弟全部登記為黨員也沒花多少錢，就可參選中常委」，地方派系問題將搬到國民黨內，將影響黨的形象。

支持方不諱言指出，黨員直選的確有利於高知名度、都會區的公職人員，當選機率較高，但這就是黨主席江啟臣力推的內造化，反之，相對以往靠綁樁選上中常委，在利用該身分奔走於兩岸做生意，被貼上買辦標籤，更無法結合民意。

至於中央委員、黨代表人數下修，支持方認為黨代表應朝菁英化，作為備戰公職人員的選舉人才，達到劣幣驅逐良幣效果，反對方則覺得不僅不該減少，反而要再往上增加，除擴大參與外，也能為黨開源。

對於中常委任期延長至4年，反對方認為，國民黨敗選後，黨主席請辭，結果黨的權力中樞卻沒有辭職，造成政黨缺乏彈性決策機制，至少目前有2年任期自然淘汰機制。

與會人士表示，國民黨最大的問題在於黨員結構與社會不同，中常會也被詬病與民意脫節，若這兩項問題都沒解決，改革就失去意義，如何提拔好的人才，且讓他們願意與能夠參選才是重點。由於正反方各持己見，難達成共識，部分反對直選派人士陸續提前離席，使得會議無法達到表決人數門檻，因此召集人呂學樟宣布下週加開會議接續討論。

(中時 )