彭博雜誌中英文版翻譯大不同。（周毓翔翻攝）

日前有自由記者踢爆足球金童貝克漢的臉書發文是「台灣限定」，被質疑是「大內宣」產物。國民黨立委吳怡玎也指出，事實上，連知名財經雜誌彭博商業周刊，他的中文版跟英文版內容也出現翻譯落差。吳怡玎呼籲閱聽眾應該認識到國內「大內宣陷阱」，其實許多中文世界的訊息跟外語世界已經出現差異，不清楚背後的成因跟目的，但民眾在分辨訊息時必須小心。

吳怡玎發現，彭博中文版以「危機四伏的Zoom」為封面標題，小標寫著「疫情之下，企業視像會議解決方案供應商Zoom從默默無聞的小角色，搖身一變成為當紅科技企業，然而其安全漏洞也因此暴露無遺，還來不及慶功便遭到口誅筆發，在用戶體驗安全之間，Zoom如何平衡？」

但是英文版的彭博，卻只是以「Would Everyone Please Mute ？」（視訊會議常用語）做頭版標，看起來只是想凸顯使用該系統特性的標題，而小標是「Zoom is suddenly critical infrastructure. No one is more surprised than Zoom.」翻譯是Zoom突然變成一個重要的平台，沒有人比Zoom自己還要意外。大標意思完全不一樣，而小標的前半段翻譯與中文翻譯雷同，但後半段意思是完全不同。

而翻閱內文，中文英文版在內文上雖然多少有不同，封面故事卻是同一個，但同樣的，在大標題上也出現了很大的落差，中文版是「危機四伏的Zoom」，而英文版是「The Accidental Social Network」（突然竄起的社群網站），而內文是專訪Zoom創始人袁征，談論他創業歷程，並未談及Zoom的資安問題，中文標題卻說是「危機四伏」，內文也被發現加上一句「因為Zoom明顯的安全漏洞，台灣行政院、美國紐約教育局、新加坡教育部均相繼呼籲學校停用。」

吳怡玎也指出，之前也發生過美國總統川普抨擊WHO跟中國大陸的關係，國內媒體跟一些特定粉專都說G7領袖支持川普的立場，但實際查閱英文新聞，反而是G7領袖都支持WHO，反而是川普被孤立，再加上貝克漢臉書事件，顯見大內宣是存在的，而法國廣播電台的中文網站與英文網站內容也是相差甚遠。

吳怡玎表示，她不知道這樣的大內宣是什麼人、為了什麼目的在進行的，但她提醒民眾，中文世界的資訊跟外語世界的資訊已經開始有嚴重落差，甚至偏差的狀態出現，台灣人要培養國際觀，在這年代也必須培養辨別訊息真假的能力，恐怕將來在查詢「海外新聞」時，都有必要多一層查證機制檢驗原文。

(中時 )