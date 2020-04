彭博雜誌中英文版翻譯大不同。(周毓翔翻攝)

日前有自由記者踢爆足球金童貝克漢的臉書發文是「台灣限定」,被質疑是「大內宣」產物。國民黨立委吳怡玎也指出,事實上,連知名財經雜誌彭博商業周刊,他的中文版跟英文版內容也出現翻譯落差。吳怡玎呼籲閱聽眾應該認識到國內「大內宣陷阱」,其實許多中文世界的訊息跟外語世界已經出現差異,不清楚背後的成因跟目的,但民眾在分辨訊息時必須小心。

吳怡玎發現,彭博中文版以「危機四伏的Zoom」為封面標題,小標寫著「疫情之下,企業視像會議解決方案供應商Zoom從默默無聞的小角色,搖身一變成為當紅科技企業,然而其安全漏洞也因此暴露無遺,還來不及慶功便遭到口誅筆發,在用戶體驗安全之間,Zoom如何平衡?」

但是英文版的彭博,卻只是以「Would Everyone Please Mute ?」(視訊會議常用語)做頭版標,看起來只是想凸顯使用該系統特性的標題,而小標是「Zoom is suddenly critical infrastructure. No one is more surprised than Zoom.」翻譯是Zoom突然變成一個重要的平台,沒有人比Zoom自己還要意外。大標意思完全不一樣,而小標的前半段翻譯與中文翻譯雷同,但後半段意思是完全不同。

而翻閱內文,中文英文版在內文上雖然多少有不同,封面故事卻是同一個,但同樣的,在大標題上也出現了很大的落差,中文版是「危機四伏的Zoom」,而英文版是「The Accidental Social Network」(突然竄起的社群網站),而內文是專訪Zoom創始人袁征,談論他創業歷程,並未談及Zoom的資安問題,中文標題卻說是「危機四伏」,內文也被發現加上一句「因為Zoom明顯的安全漏洞,台灣行政院、美國紐約教育局、新加坡教育部均相繼呼籲學校停用。」

吳怡玎也指出,之前也發生過美國總統川普抨擊WHO跟中國大陸的關係,國內媒體跟一些特定粉專都說G7領袖支持川普的立場,但實際查閱英文新聞,反而是G7領袖都支持WHO,反而是川普被孤立,再加上貝克漢臉書事件,顯見大內宣是存在的,而法國廣播電台的中文網站與英文網站內容也是相差甚遠。

吳怡玎表示,她不知道這樣的大內宣是什麼人、為了什麼目的在進行的,但她提醒民眾,中文世界的資訊跟外語世界的資訊已經開始有嚴重落差,甚至偏差的狀態出現,台灣人要培養國際觀,在這年代也必須培養辨別訊息真假的能力,恐怕將來在查詢「海外新聞」時,都有必要多一層查證機制檢驗原文。

(中時 )