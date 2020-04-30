北市大同區迪化街二段昨(29日)凌晨12點多發生男子在住宅中遭圍毆致死，警方循線在新北市石門逮捕涉案的7男2女，經調查後發現，原來是死者私吞過去共同討債的20萬債款，遭天道盟太陽會大同分會成員追討，設局押進民宅內凌虐長達一小時，手法兇殘連球棒及高夫球桿都打斷，期間四者還向母親求救匯10萬還款，但仍在母親哀求嫌犯放兒子一馬下，遭活活打死。

警方逮捕7男2女後，對方一度辯稱是死者父親欠債，要他負責還錢，但警方查出，死者父親在他5歲時已過世，分明是想扯謊。於是逐一清查涉案人手機，嚇然發現一段10餘分鐘，死者生前遭凌虐的駭人畫面。

據了解，死者遭多人拿著鋁棒及高爾夫球桿對他猛毆，凶狠到連鋁棒都打彎，高爾夫球桿也折斷，接著死者打電話向母親求救匯款，雖然母親匯了10萬元，但仍不被兇嫌等人接受，於是活活將他打到氣絕身亡。

嫌犯等人犯案後往北海岸逃逸，警方在上午11點多，鎖定嫌犯行蹤，嫌犯遭追捕過程中，在新北市石門區自撞圍牆後被捕。

(中時電子報)