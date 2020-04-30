錢櫃KTV林森店火警釀6死，北市府近來對KTV、電影院展開稽查，有不少店家被勒令停業，台北市長柯文哲30日表示，過去20次檢查都對，這次檢查6個有4個勒令停業，代表檢查是否有問題、虛應故事，為何會造成沒有效果、效率的檢查，這就是我們要檢討的，但他不認為是人為弊端，常是系統不好用、沒有效，該檢討就檢討，調查完後該懲處會懲處。

錢櫃發生火警命案後，市府近日稽查KTV、電影院，卻有不少店家遭勒令停業，與先前稽查結果不一樣，柯文哲今指出，市府將成立專案小組，把政風單位、廉政委員會找來調查過去查核有無缺失，查完後再找外部稽查。

柯文哲表示，相信北市公務員是全台最優秀，相對其他縣市北市府平常作業還是最好，但不是一百分，一定有缺點，他也坦承有缺點存在，再去改正就好。

他說，過去20次檢查都對，這次檢查6個有4個被勒令停業，代表檢查是否有問題、虛應故事，為何會造成沒有效果、效率的檢查，這就要檢討但不認為是人為弊端，常是系統不好用、沒有效，該檢討就檢討，調查完後該懲處會懲處。

柯還說，下周一有專案報告，還是要面對議會監督，一周內能不能全查出來他不敢講，調查清楚再來懲處，除非有很明顯的錯，不然就是就是替罪羔羊。

柯文哲強調，做為一個執政者，他非常反對燒女巫運動，真的調查清楚該處理再處理，如果前面20次檢查都合格，結果現在6家被停業，這表示我們檢查有問題，他大概知道是因為動態違規，現在抓到竟沒有罰責，只有限期改善，限改後下一次複查一定全部好的，所以才會警報器、灑水器都好的，突襲檢查抓到沒有罰則。

他說，現在走另一條路採取勒令停業，但這不是常態，所以規則該修的還是要修，坦白講，自律還是很重要的精神，法律訂在那邊大家要遵守，政府來抓只是一個確認，馬路上都有紅綠燈，闖紅燈是闖紅燈的人不對，怎麼可以怪警察沒把人攔下來。

柯指出，他開始考慮業者受信總機和消防局連線，可以想辦法但防不勝防，人民守法文化還是要建立，如果只有限八大行業、甲類場所可能做到，全部要做不可能，變成就是納入危險行業，但要考慮成本效應，政治就是分配問題，舞廳、夜店、電影院要不要納入？須再討論做到什麼範圍。

(中時 )