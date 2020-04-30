無毒青椒銷售大受影響。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

無毒青椒銷售大受影響。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣58歲的吳宗榮原本在外地打拚，因為母親年邁獨居、無人陪伴照料，3年前毅然回到鹿野鄉瑞豐村，除了陪伴、照顧母親，也嘗試種植農作蔬果來維持家中經濟，卻無奈遇上新冠肺炎疫情爆發，讓吳宗榮種植的無毒青椒乏人問津，急需社會大眾支持。

受新冠疫情影響，目前台東縣部份餐廳營業陸續改以外賣為主打，使得採購新鮮蔬果的力道大不如前，連帶讓吳宗榮種植的無毒青椒也遭受波及，開園採收卻乏人問津，讓他的生活陷入困頓。

吳宗榮說，種植青椒的面積有3分地，從27日開始採收，1天大約有4百公斤的收穫量，可以採收到7月左右，往年採購商都是無限量收購，今年卻只願意每天採購90公斤，價格更是不符成本，根本血本無歸。台東縣鹿野地區農會主任鄭玉芳表示，吳宗榮農友勤勞耕作、認真學習，種植的無毒青椒又大又清脆，快炒牛豬肉、豆鼓最好吃！

台東縣政府農業處長許家豪除了鼓勵縣府相關機關踴躍購買之外，更呼籲台東民眾一起來購買當地鮮蔬，而目前縣府各局處也發動團購方式，用行動力挺在地農民，共度難關！他強調，鹿野鄉瑞豐村環境優、水質純淨，當天現採現送，肯定吃得美味、健康，有意購買者請洽鹿野地區農會主任鄭玉芳，電話：089-813472、手機：0932664352。

(中時 )