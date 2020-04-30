本屆全國技能競賽中區賽共有46項職類、898位選手角逐，前5名可晉級9月全國技能競賽，未來還有機會申請保送升學。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

獲得CNC車床第2名的洪宗成同學，出身農家子弟，經常利用課餘時間，到田裡幫忙採收時令作物，再送到西螺果菜市場販售。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

第50屆全國技能競賽中區賽，在完善防疫措施下，25日結束３天的賽程圓滿落幕，位在彰化偏鄉的二林工商一次勇奪6獎，二林工商校長劉玲慧說，孩子們努力練習的結果，終於獲得回報，得獎就是最好的印證，也感謝老師的付出，希望孩子9月全國賽時能再接再厲，再次的證明自己。

本屆全國技能競賽中區賽共有46項職類、898位選手角逐，前5名可晉級9月全國技能競賽，未來還有機會申請保送升學，這次二林工商洪宗成同學榮獲CNC車床第2名、陳彥閔獲CNC銑床第2名、陳柏升第4名、黃啟尹同學門窗木工第2名、張士朋同學油漆裝潢(漆作) 第4名、洪誌辰同學榮獲砌磚佳作，將繼續努力往全國賽邁進。

獲得CNC車床第2名的洪宗成同學，出身農家子弟，經常利用課餘時間，到田裡幫忙採收時令作物，再送到西螺果菜市場販售。二林工商陳建志老師說，王宗成對機械科的手作能力很強，識圖理解力佳且願意吃苦，是他得奬的關鍵。

另外獲得門窗木工職類第2名的黃啟尹同學家住伸港，曾經為了練習，一學期只回家2次，儘管練習過程中時常碰壁，但在父母的支持下，成為他前進的行動力，黃啟尹說，選手之路是孤獨煎熬的，這次得獎只能高興幾天，因為接下來還有全國賽，會更努力練習，為校爭光。

二林工商校長劉玲慧說，除了孩子不斷努力練習與老師的教導外，還有在學校經費有限下，願意贊助獎學金與刀具的彰化慧德刀具葉紹男總經理、清水的心源工業陳本泓董事長，用行動支持鼓勵二工的孩子，成為他們前行的動力。

(中時 )