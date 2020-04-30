隨著疫情減緩，各地開始解除社交距離限制，然而，臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)認為，過早開放公共場所，可能會導致疫情再次爆發，甚至反而對經濟造成影響。

CNBC報導，臉書今於美股盤後公布第一季財報，營收達177億美元優於預期，祖克柏在財報會議中指出，「雖然封城防疫帶來了巨大的社會成本，不過我更擔心，在傳染率還沒大幅下降前，過快重新開放某些場所，幾乎保證會造成疫情爆發，以及經濟惡化結果」。

祖克柏進一步提到，「如果疫情再次爆發，將對臉書業務造成重大影響，此外，我也擔心醫療的緊急狀況，因此我認為公衛危機對經濟的衝擊時間，將比預期還要久。」

其實，這並不是第一位有力人士對疫情的「再次爆發」提出警告，美國抗疫大將佛契在28日接受訪問時就表示，即時疫情逐漸穩定，但病毒還是可能會在秋冬捲土重來，在沒有找到有效的對抗病毒方法前，他建議不要太快重啟經濟活動。微軟創辦人比爾蓋茲近期也說，若美國一些州過早鬆綁限制，恐讓確診病例暴增。

目前美國各地像是喬治亞州、密西西比州和蒙大拿州等多已放寬限制，而美國總統川普也在昨(29日)宣布，社交距離限制準則在明天(5月1日)到期後，聯邦政府不會再延長，後續則交由各州州長判斷，大家接下來可以四處「趴趴走」了。

(中時電子報)