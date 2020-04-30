新冠肺炎病毒疫情延燒至今，全台觀光產業深受影響，各旅館為因應疫情衝擊，紛紛推出100元便當搶救業績，高雄市政府為幫助旅館業渡過疫情難關，除鼓勵市府員工踴躍訂購外，並提供市府各局處防疫期間所需的公務誤餐多了選擇機會，可向高市旅館訂購，以實際行動挺飯店！

觀光局長邱俊龍表示，受到疫情的影響，高市觀光旅館109年2、3月住房率各為32%、16%，與去年同期比較各下降3成、5成，住房率重挫，已嚴重影響正常營運，為幫助其渡過難關，觀光局發起百元便當挺飯店行動，鼓勵市府開會時訂購，已有15家旅館業者參與，包括福容大飯店、麗尊酒店、高雄福華大飯店、高雄華園大飯店、寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅德立莊博愛館、Hotel dua、巨蛋旅店、喜迎旅店、義大天悅飯店、翰品酒店、九福大飯店、H2O水京棧等14家旅館推出百元外帶商業便當。各家便當各有特色，質量並重，都是出自飯店主廚的烹調，觀光局彙整各家菜色，提供民眾選擇各家飯店的特色便當，大飽口福。

除了推旅館便當，觀光局也配合中央政策輔導合法旅館成為防疫旅館，提供居家檢疫者安心入住選擇；另外，亦聯合旅宿公協會推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，讓返台國人在家放心隔離，家人以優惠的價格入住親善旅館，高市計有80幾家旅宿業者加入親善旅館行列，最低只要1,000元就能入住，觀光局並加碼補助入住親善旅館民眾，以1戶1天補助500元，住宿14天補助上限7,000元，減輕入住民眾負擔。

邱局長同時表示，面對來勢凶凶的新冠肺炎疫情，觀光產業受到很大的衝擊，觀光局聯合旅宿公協會及業者一致齊心防疫，會全力協助業者，作大家堅強的後盾，一起渡過這次的難關。更多本市旅宿業100元便當詳細資訊，可上高雄旅遊網（https://khh.travel/News.aspx?a=5&l=1&p=1）查詢。

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