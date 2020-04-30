台灣截至29日連4天無新冠肺炎新增確診病例、連17天無本土新增病例，受疫情重創而表現低迷的觀光股後市露出曙光。台股今（30）日大漲逾200點、一度站回「萬一」關卡，觀光類股指數跟進放量走高，最高勁揚5.08％至83.4點，回升至1個半月高點。

觀光類股今日漲多跌少，飯店業者華園（2702）強攻漲停，國賓（2704）及美食-KY（2723）大漲逾8.5％，晶華（2707）、劍湖山（5701）、高野（2736）分別漲近7.5％及約6.5％，遠雄來（2712）勁揚5.7％，六福（2705）、六角（2732）亦漲近5％。

新冠肺炎疫情春節後爆發，仰賴觀光及商務客的旅遊業及飯店業遭逢海嘯第一排衝擊，民眾為防疫減少外出用餐、降低不必要的人群接觸、避免進入人潮壅擠的百貨商場，亦使餐飲業營運接續面臨嚴峻考驗。

餐飲業者表示，近期來店用餐人潮隨著新增確診病例數變化而起伏，相較於因宣布「保持社交距離」措施，致使來客數慘澹落底的清明連假，近期來店用餐人數已見緩步回升跡象。不過，狀況仍與過往有明顯落差，營運狀況未見明顯復甦跡象。

面對即將登場的五一連假及母親節，雖然國內疫情看似有趨緩跡象，但各飯店、餐飲業者仍不敢大意，除了在兼顧防疫作為前提下推出相關優惠活動，也進一步強化外送外帶、主打「在家也能安心享用美味大餐」，希望能彌補疫情流失的消費商機。

(時報資訊)