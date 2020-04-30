大陸即將落實「一盔一帶」措施，要求騎乘電動車需配戴安全帽，日前，福建省公安廳交警總隊制定下發《一盔一帶安全守護行動方案》，要求騎乘摩托車、電動自行車人員和汽車駕乘人員安全防護能力，有效預防和減少道路交通事故，實現「減量控大」目標。

據該公告指出，措施將從6月1日至11月30日期間進行查糾。期間會進行勸導與開罰，督促用路人佩戴安全帽以及駕乘人員使用安全帶。相關單位每週組織開展全省統一行動，以提升騎乘人員安全帽配戴率和駕乘人員安全帶使用率。

福建省公安廳交警總隊指出，摩托車、電動自行車、小汽車是導致交通事故死亡最多的車輛，而正確佩戴安全帽、規範使用安全帶能夠將交通事故死亡風險降低60％~70％，對保護民眾生命安全有著重要作用。

福建省公安廳交警總隊要求各地按照省安委會及省廳關於加強電動自行車加強宣導，增強群眾佩戴安全帽、使用安全帶意識；聯合行業主管部門、行業協也會推廣「買電動自行車送安全帽」活動；也會在熱點設置共享安全帽，以便民眾使用。其中，快遞、外賣、出租車等重點行業更會加強宣導，發揮示範作用。

(中時 )