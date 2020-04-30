台中市8旬蔡姓老嫗日前親赴報案稱「兒子被抓走了」，清水警方不敢大意立即詢明案情，老嫗卻說不出兒子名字，警方積極透過各種方法找到家屬。其媳婦表示，婆婆患有失智及妄想症，感謝警方協助返家。

清水警分局指出，清泉派出所警員王千起執行值班勤務時，19日上午9時30分許時，蔡姓老婦人慌張走進派出所表示「兒子被抓走了」要報案，警方不敢大意，立即詢明原因及案情。

但經詢問蔡婦時卻說不出自己住哪邊、兒子叫什麼名字，身上也沒有攜帶任何證件，警方研判應是失智老婦，於是積極透過各種方法幫忙找家屬，可惜徒勞無功。

王員靈機一動拿著老婦照片，詢問轄內里長指出曾在沙鹿區清泉路看過老婦，警方再到附近挨家挨戶詢問，其中一住戶恰為老婦友人，在警方聯繫下，老婦家屬正在外頭找人，聽到人平安在警所時，立即趕往將老婦帶回家。

其媳婦表示，婆婆的兒子是去上班，並未被抓走，婆婆因年紀大患有失智及妄想症，非常感謝警方幫忙。

清泉派出所所長林翊歆呼籲，若家中有高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，以免發生危險。警察工作除了維護社會治安，為民服務也是很重要的一環，對於同仁這次的積極協助，亦表示肯定。

(中時 )