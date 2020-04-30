新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，退撫基金今天表示，各國為控制疫情採取的必要措施，已使全世界陷入「大封鎖」狀態，也導致經濟活動急速下降。近期全球多數股市跌深反彈，但仍待疫情平息，全球經濟活動始能重回正軌。

考試院會今天聽取退撫基金報告當前經濟情勢和分析，退撫基金指出，今年1月15日美、中兩國初步簽定貿易協議，原為全球經濟注入強心針，但不久後，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情就自中國大陸爆發，並於農曆新年後陸續擴散至全球，因病毒具高度傳染性，各國紛紛採取邊境管制、隔離等防疫措施，直接衝擊消費、投資及生產活動的運行。

J.P.摩根今年4月1日公布的3月份全球製造業採購經理人指數（PMI）雖由2月的47.1微升至47.6，惟已在榮枯線之下，另全球綜合PMI自2月的46.1驟降至39.4，係11年來最低水準，且月減6.7則為2001年10月來最大跌幅。

報告中指出，世界各國經濟成長接連遭受衝擊，加上國際油價急劇下挫，金融市場投資氣氛緊張、流動性趨緊，導致全球股債市普遍下跌且波動性加劇，投資人對全球經濟展望信心明顯下滑，今年第1季全球股市震盪下跌，MSCI全球指數單季下跌21.37％，而台股加權股價指數單季下跌19.08％。

中國大陸雖有疫情趨緩跡象，且復工率持續提升，但退撫基金認為，其餘國家疫情2月起出現擴大，使整體情勢尚未出現明顯改善。

國際貨幣基金組織 (IMF）今年4月14日發表最新全球經濟展望報告，對今年全球經濟成長率預估值由1月的3.3％降至-3％，退撫基金表示，主因為各國為了控制疫情採取的必要措施，使全世界陷入「大封鎖」狀態，導致經濟活動急速下降。

鑒於疫情已對經濟及金融市場造成衝擊，各國政府及央行陸續推出寬鬆貨幣政策及財政政策，如美國Fed於3月間緊急調降聯邦基準利率6碼，並推出約2兆美元的紓困措施，加上對於疫情管控更趨嚴格，希冀逐漸降低疫情擴散，以及對經濟、金融市場衝擊。

不過退撫基金認為，儘管近期各國擴大寬鬆政策救市，股市呈現跌深反彈走勢，後續仍待疫情平息，全球經濟活動始能重回正軌。

(中時 )