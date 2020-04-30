大聯盟12屆明星賽球員曼尼（Manny Ramírez）曾在2013年短暫效力過中職，經過這麼多年，中職因為在新冠肺炎疫情期間成為全球唯一開打職棒，再度躍上國際版面，曼尼受訪時表態希望回鍋中職打球，吸引外國各大媒體報導，不過他的經紀人卻誤植中職英文為「China」，引發台灣球迷議論。
曼尼曾在2013年效力過義大犀牛，雖然僅有短短半季時間，不過當時球迷爭搶進場看這位大聯盟級球星，引起的「曼尼旋風」仍讓大家津津樂道。而曼尼在接受《The Taiwan Times》訪問時，表示自己都在早上6點準時起床收看中職，並表態希望返回中職效力。
曼尼說他希望能出現在中職的名單中，也渴望重回到打擊區再次比賽，並自薦如果能當球員兼教練，對於球隊和整個聯盟都會有貢獻。一席話引來美國各大媒體爭相報導，包含《ESPN》、《MLB Trade Rumors》、《FOX News》、《USA Today》等，都很關注曼尼對中職的態度。
而他的經紀人澤佩達（Hector Zepeda）也在推特上分享曼尼練打的影片，想證明即使他47歲仍有不錯身手，但卻把中職的英文「Chinese Professional Baseball League」誤植為「China」，搞了大烏龍，不少台灣球迷在底下留言中職是在台灣。
(中時 )
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