台船環海風電工程公司4月與台灣國際造船公司簽署先期造船工作合約(Early Work Agreement) ，宣告第一艘由台灣自製之離岸風電大型浮吊船正式進入建造階段，為多功能、高性能、高裝載能量之主力風電工作船，將由台船公司負責建造，預計於2022年底完工，隔年隨即投入台灣離岸風場水下基礎安裝工程。 台船環海為台船公司與比利時商DEME Offshore於2019年2月合資成立之本土公司，也是台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程(EPCI)之公司，雙方母公司今共同決議投資大型浮吊船之造船計畫，並簽訂先期造船工作合約，展開船舶建造前期最重要之設計及物料採購作業，並將此艘台灣本土首建之離岸風電主力工作船命名為「Green Jade」。「Jade」源自台灣最高峰也為東亞最高峰「玉山」之意象，再融入「Green」綠色環保之意念，象徵台灣在環境保護之理念下推動綠能產業，並將由台灣首艘自建主力工作船「Green Jade」帶領台灣離岸風電市場及海事工程技術往最高峰前進。

台船環海公司於去年10月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約；同年次月，再陸續簽訂「中能離岸風場300MW」水下基礎運輸與安裝工程合約及風機運輸與安裝優先承攬商協議，象徵著台船環海與海龍、中能風場團隊共同為推動台灣離岸風電在地化產業關聯政策邁向一個重要之里程碑。

「Green Jade」完工後將陸續投入海龍及中能離岸風場，執行離岸風機及水下基礎運輸與安裝作業，藉以帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化之發展，並建立市場供應鏈及永續經營之能量，大大提升台灣離岸風電工程船機設備之能量及安裝工程技術。

「Green Jade」船長216.5米，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可容納多達160名船員。在最大化甲板空間之設計下可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運多件重型單樁水下基礎、套筒式水下基礎或風機組件。藉由「Green Jade」優越之吊裝能力，可於最具經濟效益之條件下提供使用者進行新型水下基礎和新世代之大型風機之運輸與安裝作業。

除功能需求考量外，在環境保護之議題上「Green Jade」多項重要設備將依循國際環境保護法規Green Passport及Clean Design雙重環保標準下進行設計並取得認證標章。船舶動力系統將用雙燃料引擎，同時融入嶄新之設計理念，將傳統燃油散熱系統配置廢熱回收之節能設備，使產生的廢氣熱能轉換為可用電力，由此之設計理念除減少廢氣之產生，更可節能降低燃料之需求，對生態環境更加友善。

台船環海深信，此艘由台灣本土自行設計建造之多功能、高性能又兼具環保意念之離岸風電主力工作船「Green Jade」，必將為台灣的離岸風電綠能產業發展及風電工程船舶造船領域寫下歷史性之篇章。

(工商 )