經濟部工業局、高雄市政府及高捷公司30日於高雄市政府四維行政中心廣場，共同舉辦「高雄多元支付QR Code正式啟用記者會」，宣告多元支付於高屏智慧公共交通場域的QR Code掃碼擴大應用，利用人工智慧、大數據分析、圖像辨識等技術於智慧交通，讓行動支付實現於高雄地區及屏東偏鄉(三地門、來義及春日鄉)公車，並導入智慧關懷、智慧調度、智慧零售等創新服務。防疫期間，使用非接觸式的QR碼刷乘及應用，讓安全更加分。 為提升高雄大眾運輸多元性與便利性，高捷公司與高雄市政府整合高雄捷運、輕軌、公車、渡輪等在地公共運具服務，自2018年即率先開通高捷QR Code刷乘服務，今年2月17日持QR Code可再刷乘高雄輕軌、渡輪及港都客運公車，提升高雄智慧生活應用，記者會由經濟部工業局長呂正華以影片致詞，高雄市政府副市長葉匡時、高雄市政府交通局長鄭永祥、觀光局長邱俊龍、捷運局長范揚材、屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞長、高雄捷運公司、一卡通公司、鼎漢顧問公司、智運科技公司等一同親臨見證。

葉匡時表示，高雄市擁有多元的公共運輸工具，為鼓勵民眾使用大眾運輸，並配合中央多元支付政策，讓民眾只要一機在手便可暢行無阻，滿足交通、消費、效率、高齡者生活照顧等需求，暨可改善實體卡及減少現金支付，於防疫期間也減少民眾對於陌生接觸的顧慮，是非常便利的創新服務。

QR碼刷乘是高捷邁向智能捷運化的重要里程工作之一，其中分為「智慧交通」、「智慧調度」、「智慧關懷」及「智慧零售」等4大項目，「智慧交通」係指透過 QR Code刷乘高雄捷運、輕軌、渡輪及港都客運等運具服務，使用者可透過QR Code及手機，享受暢行各公共運具之服務，下載iShopping聰明GO APP，乘客進入高捷場域還可設定捷運鬧鐘及使用電子公共藝術導覽等智能應用功能；「智慧調度」為應用QR Code大數據分析技術，提供給業者進行車輛型式調配與排班；「智慧關懷」概念是指針對老人、學生等特定乘客上、下大眾運具時，透過車上QR Code支付結合後連通[email protected]訊息(乘車安心[email protected]官方帳號搜尋)，即時通知親友，體現關懷照護及人身安全；「智慧零售」係結合大數據及人工智慧技術，以捷運車站設置智慧零售站(OK mini及7-11智FUN機)，可於捷運系統訂購商品、訂餐與取貨，提供友善消費環境。 即日起至六月底，使用QR Code乘車碼搭乘指定運具，連結高雄銀行帳戶假日最高可享60% LINE點數回饋。防疫期間為向辛苦的醫護藥人員致上崇高敬意，即日起至5月31日，只要是醫護藥人員，透過iShopping APP註冊，使用LINE Pay Money乘車碼刷乘(捷運/輕軌/港都客運)每累積完成2次搭乘紀錄，即可獲得豬肉滿福堡加蛋1個(限早餐時段至各麥當勞店門市，出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等兌換)，可連續累積領取;五月份每週日(5/3、5/10、5/17、5/24、5/31)至服務台出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等，即可享當日不限里程免費搭乘高雄捷運，詳情洽高雄捷運公司官網。

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