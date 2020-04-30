大根30日錄TVBS《女人我最大》，好友羅志祥與周揚青毀滅式分手，形象重創，曾參加宜蘭極樂派對的大根也在網友謾罵行列，近日喊提告又急刪文，「他們罵我爸媽，對家人我比較敏感。」談小豬他語帶小心，「他們的事情讓他們去處理，他現在也在隔離狀態。」

大根表示自己看到新聞也嚇一跳，「當一個朋友，我們還是要一起加油，錯了就是一起加油。」他解釋那天宜蘭情況，「那就是個普通的朋友生日。」他很愧疚爸媽無端捲入遭謾罵，「我應該要好好的，讓爸媽放心，所以才會針對很多講到他們的網友，反應比較大，他們沒有對不起誰，就是一般老先生、老太太，為什麼要接受大家謾罵？」

至於網友質疑為何不替小豬說話，大根說：「不是啊，他也道歉了啊，他也在承擔他所有責任，他們怎麼對外處理，我旁人不好去說，大家理智一點去看待，畢竟是他們的感情事情。」至於吳宗憲勸他不要提告，他坦言事後有談過，「憲哥知道我在乎家人的部分。」

(中時 )