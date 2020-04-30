大湖2歲童橫越馬路遭小貨車撞擊身亡。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線北上127.5公里處，29日晚間近7時許發生死亡車禍，3歲的宋姓男童，趁家人不注意自行從住家離開，獨自橫越台3線靠近大湖鄉華興國小的路段，被24歲黃姓男子駕駛的小貨車撞擊，當場大量出血，經送往醫院急救仍不幸於今晨5點多宣告不治。

宋姓男童的外曾祖父過世，他與媽媽回到大湖奔喪，昨晚近7時許準備回家，他獨自沿聖顯宮前行走欲橫越台3線，卻黃姓男子駕駛的小貨車碰撞，頭顱變形當場昏迷，經送醫搶救昏迷指數僅有3，直到今晨5點10分失去心跳、呼吸後宣告不治，家屬悲痛萬分。

黃姓駕駛表示，當時沿台3線大湖往獅潭方向行駛，行車速度約時速60至70公里，因男童身高較矮，發現時已出現在車前5至6公尺處，當下立即往左閃避並煞停車輛，但還是發生碰撞。警方對黃男進行呼氣酒精濃度檢定，酒測值為零，不過黃男沒有駕照，已報請檢察官相驗，釐清肇事原因與責任。

警方指出，該事故地點目前所畫設標誌、標線明確，建議道路權管機關應增畫「慢」字標線或減速標線，提醒用路人慢行，並持續加強社區宣導，另外家長應注意看護幼小兒童動向，避免發生交通事故造成遺憾。

(中時 )