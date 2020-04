「和平之音—感恩大地之母音樂會」由年輕世代擔綱,受新冠肺炎疫情影響,演出者戴耳機在家加緊排練。(圖由靈鷲山佛教教團提供)

由靈鷲山紐約佛學會等主辦的「和平之音—感恩大地之母音樂會」,受新冠肺炎(Covid-19)影響,將於美東時間5月10日母親節上午9點半(台灣晚上9點半)線上直播,用音樂啟動年輕世代21世紀的寧靜革命,歡迎準時收看。

近年災難連連,加上新冠肺炎帶給人類的挑戰,如何在氣候變遷危機和疫情風暴中痛定思痛,引領更多人關懷地球,宗教界責無旁貸。

靈鷲山開山住持心道法師常年推動「愛地球愛和平運動」,在緬甸籌設生命和平大學,希望結合靈性與科技療癒地球,培育全球生態的和平種子,創造萬物共生共榮的沃土。數月前接受世界宗教議會(Parliament of the Worlds Religions,簡稱PoWR)新任主席北川女士率領的國際團隊邀請,錄製2020年世界地球日氣候禱告影片,唱誦〈六字大明咒〉,祈願地球回復生機與健康,人類永續、平安、自在、和平。

靈鷲山紐約禪空間執事廣果法師說,為喚醒大家從「心」開始,希望透過音樂的力量,啟發靈性與慈悲,並藉此拋磚引玉,帶動永續地球,愛與和平的行動力。未來計畫成立生命教育及永續地球工作坊,持續展開愛地球愛和平系列活動。

結合靈鷲山紐約佛學會(Ling Jiou mountain Buddhist Society)、非政府組織「愛與和平地球家」(Global Family for Love and Peace,簡稱GFLP)、生命和平大學、禪空間(Chan Space New York)、弦樂學校(School for Strings)等有志於環保教育、寧靜運動的單位,決定聯合舉辦音樂會,為地球祈福。

今年是世界地球日50周年,音樂會原訂4月22日在全美知名的紐約斯圖韋森特高中(Stuyvesant)禮堂舉辦,未料一場疫情,造成全球確診病例數及死亡病例數快速攀升,為避免群聚,改於母親節透過網路,全球同步播放。

負責籌畫這次音樂會的魯志蘭,邀請曼尼斯音樂學院(Mannes School of Music)、特殊音樂學校(Special Music School)及弦樂學校(School for Strings)大提琴老師Alex Croxton指導,茱莉亞音樂學院鋼琴伴奏研究所碩士 Marina Iwao 帶領8位傑出的大提琴和小提琴學生,共同演出陽光灑滿大地(Here Comes the Sun)、巴哈雙小提琴D小調合奏曲(Bach Concerto for 2 violins in D minor)、巴哈無伴奏大提琴第六組曲(Bach Suite no. 6 Sarabande)等祥和寧靜的曲目。

期間因疫情攪局,最大的挑戰是樂團無法實地團體練習和演奏,演出者只能先依照鋼琴伴奏,各自在家戴耳機練好,之後在網路上經過反覆的合奏練習,在老師指導及不斷修正,終於有了初步成果,最近也會加強練習,在母親節帶給大家不一樣的音樂饗宴。

「和平之音—感恩大地之母音樂會」精彩預告影片 https://youtu.be/GcRkx6iVdiY

,歡迎先睹為快。

靈鷲山開山住持心道法師接受世界宗教議會邀請,錄製2020年世界地球日氣候禱告影片網址 https://www.youtube.com/watch?v=4KSN-2sPMcI&feature=emb_title

(中時 )