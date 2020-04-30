「和平之音—感恩大地之母音樂會」由年輕世代擔綱，受新冠肺炎疫情影響，演出者戴耳機在家加緊排練。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

由靈鷲山紐約佛學會等主辦的「和平之音—感恩大地之母音樂會」，受新冠肺炎（Covid-19）影響，將於美東時間5月10日母親節上午9點半（台灣晚上9點半）線上直播，用音樂啟動年輕世代21世紀的寧靜革命，歡迎準時收看。

近年災難連連，加上新冠肺炎帶給人類的挑戰，如何在氣候變遷危機和疫情風暴中痛定思痛，引領更多人關懷地球，宗教界責無旁貸。

靈鷲山開山住持心道法師常年推動「愛地球愛和平運動」，在緬甸籌設生命和平大學，希望結合靈性與科技療癒地球，培育全球生態的和平種子，創造萬物共生共榮的沃土。數月前接受世界宗教議會（Parliament of the Worlds Religions，簡稱PoWR）新任主席北川女士率領的國際團隊邀請，錄製2020年世界地球日氣候禱告影片，唱誦〈六字大明咒〉，祈願地球回復生機與健康，人類永續、平安、自在、和平。

靈鷲山紐約禪空間執事廣果法師說，為喚醒大家從「心」開始，希望透過音樂的力量，啟發靈性與慈悲，並藉此拋磚引玉，帶動永續地球，愛與和平的行動力。未來計畫成立生命教育及永續地球工作坊，持續展開愛地球愛和平系列活動。

結合靈鷲山紐約佛學會（Ling Jiou mountain Buddhist Society）、非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，簡稱GFLP）、生命和平大學、禪空間（Chan Space New York）、弦樂學校（School for Strings）等有志於環保教育、寧靜運動的單位，決定聯合舉辦音樂會，為地球祈福。

今年是世界地球日50周年，音樂會原訂4月22日在全美知名的紐約斯圖韋森特高中（Stuyvesant）禮堂舉辦，未料一場疫情，造成全球確診病例數及死亡病例數快速攀升，為避免群聚，改於母親節透過網路，全球同步播放。

負責籌畫這次音樂會的魯志蘭，邀請曼尼斯音樂學院（Mannes School of Music）、特殊音樂學校（Special Music School）及弦樂學校（School for Strings）大提琴老師Alex Croxton指導，茱莉亞音樂學院鋼琴伴奏研究所碩士 Marina Iwao 帶領8位傑出的大提琴和小提琴學生，共同演出陽光灑滿大地（Here Comes the Sun）、巴哈雙小提琴D小調合奏曲（Bach Concerto for 2 violins in D minor）、巴哈無伴奏大提琴第六組曲（Bach Suite no. 6 Sarabande）等祥和寧靜的曲目。

期間因疫情攪局，最大的挑戰是樂團無法實地團體練習和演奏，演出者只能先依照鋼琴伴奏，各自在家戴耳機練好，之後在網路上經過反覆的合奏練習，在老師指導及不斷修正，終於有了初步成果，最近也會加強練習，在母親節帶給大家不一樣的音樂饗宴。

「和平之音—感恩大地之母音樂會」精彩預告影片 https：／／youtu.be／GcRkx6iVdiY

，歡迎先睹為快。

靈鷲山開山住持心道法師接受世界宗教議會邀請，錄製2020年世界地球日氣候禱告影片網址 https：／／www.youtube.com／watch？v=4KSN-2sPMcI＆feature=emb_title

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