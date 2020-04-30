據全國不動產企研室統計，台北市信義區指標豪宅《聯合大於》最新實價登錄資訊一口氣揭露4戶，分別位23、24樓以及25樓兩戶，總價皆逾兩億元，單價全站穩兩百萬俱樂部，其中24樓戶推測為日前媒體披露的禾聯家電蔡金土現金購置，總價2.3億元；至於兩戶25樓，則應為市場傳出的有線電視大亨吳振隆，最新實價登錄價格出爐，分別砸現金以2.21、2.22億買下。

由《聯合報》辦公室舊址改建的豪宅大樓案《聯合大於》，位在台北市信義區忠孝東路四段、基隆路口，可說是B辦改建豪宅最成功建案之一，緊鄰大巨蛋和信義計畫區，樓高共30層樓，全國不動產企研室指出，目前歷史最高價為23樓的228.08萬元，總價高達2億4800萬元，也是社區至今最高總價，此次揭露4戶交易雖皆未創下單價、總價新高，不過也都在行情價範圍，持續站穩身價。

全國不動產總經理藍怡婷表示，《聯合大於》此次揭露的24樓戶，總價2億3000萬元，面積125.14坪，含2個坡道平面車位，以每個400萬元行情換算，拆算車位每坪單價為216.75萬元，推測為日前媒體披露的禾聯家電蔡金土購置，無貸款全額現金買下。另外兩戶25樓戶，坪數皆為125.14坪，各含2個坡道平面車位，總價分別為2億2100、2億2200萬元，拆算車位每坪單價207.96~208.94萬元，應為曾有媒體報導的有線電視大亨吳振隆以俊貿國際股份有限公司名義購置，同樣也是豪擲現金不貸款，全額高達4.43億。

全國不動產董事長葉春智指出，台北市信義區門牌是高資產富豪與名人最愛，地段無可取代，觀察《聯合大於》規劃，1~22樓為商辦空間、23~30樓為豪宅產品，豪宅規劃量體不多，觀察實價登錄已揭露超過20戶，在豪宅市場中表現亮眼。不過此一波揭露仍為去年交易，在今年的肺炎疫情與經濟衝擊之下，該社區是否能持續站穩身價，以及接下來的豪宅市場買氣走向，仍需觀望。

(時報資訊)