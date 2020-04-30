台北錢櫃KTV大火造成重大傷亡，多項消防設備竟關閉，消防安檢遭質疑成為業者眼中流於形式的大拜拜。台中市議會副議長顏莉敏30日表示，人民安全不能只靠業者良心及被動稽查，市府應將「高風險公共場所」火警受信總機，強制與消防局連線，運用科技建立預警制度，避免憾事再度發生。

顏莉敏指出，綜觀過去台中發生的重大火災，不論是衛爾康大火、還是阿拉夜店大火，消防法規總是在災後不斷被檢討，但再嚴格的規定、再高額罰款，仍擋不了有心取巧者，每次勞師動眾聯合稽查，風頭過了還是依然如故「你有政策我有對策」！

顏莉敏表示，台北錢櫃KTV多項消防設備遭關閉，據了解都是不同按鈕而非一鍵全關，一層樓施工何需大費周章跑好幾處來關閉整棟樓多項消防設施？這也顯示業者有「假合格真違規」設備等檢查才開嫌疑。

顏莉敏呼籲市府，既然僥倖心態難以杜絕，突襲式聯合稽查又耗費許多人力物力，建議全市「高風險公共場所」火警受信總機，比照安養機構強制與消防局連線，一旦設備故障或遭人為關閉，消防局可接獲立即警示，運用科技預警減少人力的浪費，也能避免憾事再度發生！

(中時 )