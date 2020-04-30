「文藝天后」劉若英日前在極具有情懷的舊戲院舉辦「劉若英陪你線上演唱會」，高規格的精彩演出感動1.5億人次，演唱會感人至深，歌迷湧入留言希望能再次重溫感動，今相信音樂宣布將演唱會上11首動人歌曲收錄在《2020 劉若英陪你 獻上錄音專輯》，4月30日數位上架，實體專輯4月29日到5月7日限時預購，並加贈20頁線上LIVE紀念冊、寫真幻燈片1組，以各種形式與載體讓樂迷完整珍藏，成為與劉若英的共同音樂回憶。

每回演唱會歌迷必定大合唱的〈後來〉，這次也特製了大合唱特別版，看著各地歌迷錄下合唱畫面，劉若英說：「感動得哭慘了我，我一直說，這些歌不是劉若英一個人唱的，是你跟我一起唱的！」除此之外，當天〈快樂天堂〉老歌新唱，獲得回響，劉若英透露〈快樂天堂〉MV播放給九十幾歲的父親聽時，爸爸也跟著哼唱起來，就像個快樂的孩子一樣，音樂就是彼此的快樂天堂。

《2020 劉若英陪你 獻上錄音專輯》5月25日發行，從「這個世界」暖心陪著你到「後來」，一起前往「快樂天堂」。更多劉若英的相關資訊，請關注劉若英及相信音樂官方臉書、微博、微信。

劉若英日前舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。（相信音樂提供）

劉若英日前舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。（相信音樂提供）

劉若英日前舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。（相信音樂提供）

劉若英日前舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。（相信音樂提供）

(中時 )