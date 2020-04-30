北市迪化街2段民宅發生21歲張姓男子遭毆致死，19歲主嫌李偉彬教唆另外6人圍毆10多分鐘，其中數拳打中張的後腦勺，導致急救無效，9名在場男女自知釀禍，乘2輛轎車展開逃亡，眾人疑要從海邊偷渡，其中1台轎車，29日中午在台2線27公里處發生自撞圍牆，李嫌腿部受傷、其中1人現仍在加護病房急救，警方30日早上依殺人罪將李等6人移送士林地檢署複訊。

21歲男疑私吞20萬債款遭設局押走毆死，7名天道盟太陽會成員涉案互踢皮球。(李文正翻攝)

李嫌與死者等人自稱是太陽會成員，因張男不受控制，編造張私吞20萬，要求張男28日晚間出面處理，張一下車，李等7名男子持棍棒圍毆張男，還將人押進平時聚會的民宅痛毆1個多小時，還叫張打電話給母親，希望能匯款10萬，但張母只匯出3萬元，此時，張已身上多處挫傷倒地不起，凶嫌才報警送醫，凌晨3點多，張因後腦遭重擊傷勢嚴重，經急救仍宣告不治。

李等9人自知闖下大禍，7男2女共9人分成2輛車往北海岸逃逸，直到中午，其中1輛由李嫌駕駛的轎車自撞圍牆，車上6人分別受輕重傷，後座男子則因沒綁安全帶，從前排座椅中間縫隙飛出，撞擊擋風玻璃，生命跡象一度危及，經搶救現仍在加護病房。

警方詢問李等人是誰動手，眾人都推給在場其他人，更無法交代欠債的原因。警方初判是幫派成員為了教訓小弟，假借名目動手毆打，不料亂棒中誤擊後腦勺，導致張男死亡。

從事鐵工的張父痛罵這群小孩子不知天高地厚，要求檢察官向法院聲押，警訊後依殺人等罪陸續移送檢察官複訊。

(中時 )