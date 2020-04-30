殺害鐵路警察的鄭姓凶嫌因被認定罹患思覺失調症，獲判無罪，嘉義市長黃敏惠表示，沒辦法接受，並且相信多數的人也是沒辦法接受這樣的結果，但現在更關心家屬的心情，以及整個社會安全網該如何加強及彌補。

殺警嫌判無罪 嘉義檢方痛批「忽略其他證據」將抗告
鐵路殺警案凶嫌無罪 警政署長：無法接受將上訴到底
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殺警判無罪 法官採認兇嫌急性思覺失調症發作

(中時 )

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