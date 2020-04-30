殺警凶嫌無罪 嘉義市長黃敏惠：沒辦法接受 13:302020/04/30 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 殺警鄭姓凶嫌無罪，嘉義市長黃敏惠說「沒辦法接受」。（嘉義市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殺害鐵路警察的鄭姓凶嫌因被認定罹患思覺失調症，獲判無罪，嘉義市長黃敏惠表示，沒辦法接受，並且相信多數的人也是沒辦法接受這樣的結果，但現在更關心家屬的心情，以及整個社會安全網該如何加強及彌補。 殺警嫌判無罪 嘉義檢方痛批「忽略其他證據」將抗告 鐵路殺警案凶嫌無罪 警政署長：無法接受將上訴到底 殺警鄭嫌家屬搬家不知去向 鄰居：鄭妻壓力大曾揚言結束生命 殺警判無罪 法官採認兇嫌急性思覺失調症發作 (中時 ) #辦法 #黃敏惠 #凶嫌 #嘉義 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 林森錢櫃大火 網：台北市長在高雄 13:142020/04/26 政治 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃火警柯文哲遲到5小時 網秀高鐵時刻表 10:092020/04/27 政治 嘉市3處列警示熱點 黃敏惠：標準一致才有說服力 16:292020/04/27 生活 沒人卻警示人潮略多 黃敏惠：見鬼了嗎？ 18:292020/04/28 政治 養殖漁業紓困獎勵 漁民怨檢附文件太複雜 18:562020/04/28 生活 毆死迪化街20歲男逃逸 凶嫌躲警自撞圍牆多人送醫 13:102020/04/29 社會 基隆市長官邸外舞刀 婦人削傷樹皮強制送醫 15:122020/04/29 社會 晨光行動咖啡車開張 黃敏惠挺心智青年手沖咖啡 19:532020/04/29 生活 迪化街命案 凶嫌稱死者欠父親錢 警查出凶嫌父親過世時死者才5歲 19:152020/04/29 社會 社會熱門新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 刺殺警察李承翰嫌判無罪 李父臉色鐵青怒斥「太離譜」 - 社會 母逼13歲女兒初夜賣醫師 賺127萬還債 - 社會 鐵路殺警案凶嫌無罪 警政署長：無法接受將上訴到底 - 社會 鐵警李承翰遭刺死 兇嫌因「精神問題」一審判處無罪50萬交保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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