殺害鐵路警察的鄭姓凶嫌因被認定罹患思覺失調症，獲判無罪，嘉義市長黃敏惠表示，沒辦法接受，並且相信多數的人也是沒辦法接受這樣的結果，但現在更關心家屬的心情，以及整個社會安全網該如何加強及彌補。

(中時 )