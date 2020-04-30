電信業者誰才是老二掀話題，台灣大哥大表示自己在月租型用戶數上領先遠傳電信，雙方有近36萬戶差距，暗指自己才是電信二哥。遠傳則以用戶總數及行動服務營收領先回擊。

台灣大表示，電信業用戶數可分為預付型與月租型兩種，台灣大在月租型用戶方面以571.8萬勝過遠傳，雙方差距有35.7萬戶，說明台灣大在「月租型用戶」的經營上，有較好的成績。對此，傳傳回應，截至今年2月，遠傳用戶數707.8萬、台灣大707.3萬，遠傳行動用戶市占第二。

此外，台灣大也提出，預付型用戶數在疫情管制入境後頗受衝擊，但不影響財務表現，未來入境管制解除後，預付型用戶數預計將回到正常水位。同步檢視月租型、預付型用戶消長對各家電信業者獲利表現的影響，台灣大第一季電信事業營業利益（EBIT）年成長達1.9％，勝過遠傳的年減3.3％。

遠傳也提於行動服務營收表現指出，遠傳自2019年11日開始，雖然雙方營收數字相當接近，遠傳都小勝台灣大，用數據說話回應台灣大。

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(中時電子報)