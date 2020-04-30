李姓民眾29日晚到竹東分局二重派出所報案，稱在車上的妻子即將臨盆生子，羊水破了需儘速到醫院生產，副所長蘇志國深知攸關兩條寶貴生命，指示線上巡邏員警林家禾、曾楚惠以警備車擔任前導車，火速成功護送李妻到婦產科，順利產下一子。

昨晚8時許，李男開車停到二重所值班台前停車場，下車後向值班員警表示其妻羊水已破，須緊急到醫院生產，蘇志國接獲通報，立即調派巡邏人員以警用車輛護送。

警方一路開啟爆閃燈，前導李男汽車在台68東西向快速道路奔馳，沿途遇有車輛時即以高分貝間歇警笛示警，確保後方車輛行駛安全，10分鐘的火速時間到新竹市某婦產科診所。

李男慌張急切趨前按診所救護鈴，員警方亦主動上前協助行動不便的孕婦下車，並幫忙看護車上孩童。李男見護產科護士帶妻子進入產房後，方卸下心中大石，頻頻向協助護送的員警道謝。該孕婦數小時後成功產下一名健康的小寶寶，母子均平安無生命危險，竹東警方也再次達成一次為民服務的任務。

(中時 )