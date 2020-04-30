面對大自然，人發揮的極限是你無法所想像！被譽為「現代魯賓遜」的艾德史塔福（Ed Stafford）曾花860天徒步完成「地球的禁區」亞馬遜河全程，也獲得「歐洲年度冒險家」的美譽！這次最野男人碰上最強勁的對手威爾羅德，挑戰溫差45度的巴山，面臨頂尖專家步步逼近的威脅，能否突破重圍、戰勝對手？想知道地表最野男人艾德史塔福的極限在哪兒？5月2日起每週六晚間10點，請鎖定Discovery《單挑求生高手》，跟著艾德挑戰極限，邁向更高境界！

大陸巴山的天氣及地勢是艾德和威爾這次比拚中最大的考驗。巴山早晚溫差大，白天可能35度，晚上則急驟10度；地勢本身崎嶇複雜，加上碰上雨季，欲判斷出。（Discovery頻道 提供）

艾德史塔福（Ed Stafford）來到大陸陝西省巴山，這次要挑戰史上最強勁的對手，威爾羅德，自稱「穴居人」，他也是艾德的師傅。而此次兩位的挑戰極為嚴苛，起點是有著湍急、濕滑水流的東西向峽谷，接著往南到達錯綜複雜的碎石灰岩迷宮－龍牙陣，再來進入亞洲規模最大的天然竹林，一路綿延好幾公里、密不可破，最後到竹林另一側的大型滲穴才告終結，能在最短時間內優先抵達終點者即是贏家。此次挑戰除了各種嚴峻路線外，師徒兩人還進行了加碼賽，禁止攜帶任何物品，僅能靠全天然的素材滿足所需。

史上最強求生高手對決！「最野」師徒戰即將展開！《單挑求生高手》。（Discovery頻道 提供）

大陸巴山的天氣及地勢是艾德和威爾這次比拚中最大的考驗。巴山早晚溫差大，白天可能35度，晚上則急驟10度，如何不失溫？就是在考驗野外求生最基本的技能；地勢本身崎嶇複雜，加上碰上雨季，欲判斷出正確方位比登天還難。兩人採用的策略大不相同，艾德採取較直接也較難的路線往南，他需要通過90 公尺高的石灰岩峭壁；威爾則沿著溪流往西走，由這條路離開峽谷，距離較長，風險也相對較小，比賽過程中，艾德甚至一度消失在追蹤器中。

此次挑戰極為嚴苛，起點是有著湍急、濕滑水流的東西向峽谷。（Discovery頻道 提供）

在荒野求生，除了面臨險峻、多樣地勢外，也得跟時間賽跑。每天大量奔走、攀爬是不可避免的，平均一天會消耗3500卡路里，若是未進食，基本上很難撐過如此艱困的考驗，因此「生火」及「覓食」是野外求生兩大精髓，節目中艾德也會分享各式密技、招式，將帶你一同窺探荒野求生專家各自的拿手絕活！

對威爾來說，竹林好比五金行，所有的一切皆能運用，竹節有二氧化矽，能用來打出火花，幫助加熱野生食材或是成為指引道路的火把都非常實用。（Discovery頻道 提供）

 密技一：打造武器

野外很多地方都有樹脂，當松樹一旦受到損傷，會進入自行修復的機制，流出黏稠樹脂；將樹脂當作膠水，固定野生刀柄及刀刃，即可製作一把小刀。

 密技二： 生火

對威爾來說，竹林好比五金行，所有的一切皆能運用，竹節有二氧化矽，能用來打出火花，幫助加熱野生食材或是成為指引道路的火把都非常實用。

 密技三：覓食

在一些樹幹中可能會藏著「美食」－幼蟲，牠們有豐富的蛋白質，能暫時讓久未進食的探險家們補充養分。另外，在野外尋得梣樹葉，可將葉子弄碎，擠出汁液滴進水中，減少中氧氣，躲在細小裂縫的魚就會浮上水面，可說是一種另類的覓食方式。

艾德史塔福也有老師！！會森之呼吸求生師傅來挑戰：《單挑求生高手第2季》 。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)