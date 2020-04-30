因新冠肺炎疫情影響大幅趨緩，自2020年1月25日（正月初一）閉館封院至今97天的北京故宮博物院，官方宣佈將在明5月1日正式開院，門票昨晚公告開賣僅1個晚上，五一勞動節1號至5號的五天2.5萬張門票全數售罄，顯然大陸民眾都憋壞了。

據陸官媒《中新社》報導，根據北京市《天安門地區2020年「五一」節日服務保障工作方案》公告指出，結合當前常態化疫情防控工作要求和故宮博物院實際情況，目前開放前三殿、後三宮、御花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。珍寶館、鐘錶館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放(見故宮博物院疫情防控期間開放示意圖)。開放的原狀陳列殿宇採取殿外護欄隔離的參觀方式。

官媒《新華社》亦報道，從昨(28日)下午9時29分，故宮宣布5月1日起陸續恢復開放，到首日門票售罄，僅耗時95分鐘，五一連假5日門票，「已全數售罄」。

故宮博物院實行實名制預約參觀，遊客可通過故宮博物院網路售票網站預購，當日24時前可預約10日內門票。目前旺季票價60元，每日限量5千人，額滿為止。須按照預約時間段參觀。故宮博物院會根據疫情防控形勢變化，及時調整每日限額人數。

公告同時要求，遊客需從東華門外經東筒子河前往故宮午門。並備妥身分證明，入宮者「健康碼」(通過「北京健康寶」小程式申領)，顯示「未見異常」方可入院。且仍須接受量測體溫，並保持1公尺以上社交距離。

(中時電子報)