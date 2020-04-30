台南烏山頭水庫30日與麻豆警分局舉行防疫及連假交通安全宣導演練。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南烏山頭水庫30日與麻豆警分局舉行防疫及連假交通安全宣導演練。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

51連假在即，烏山頭水庫、湖境渡假會館為中央流行疫情指揮中心列管之國家級警示風景區，為避免51連假遊客人潮眾多，恐引發群聚感染，烏山頭水庫風景區30日上午與台南市警察局麻豆分局舉行「防疫緊急應變處置演練」。

此次演練內容為多名居家檢疫者偷跑入園，於數日後被發布為確診案例之應變處置，演練人員穿防護衣上場模擬過程。

有鑒於51連假人車潮將湧入，麻豆警分局也結合本次演練，由該分局副分局長謝岳昇、交通組巡官莊東霖、湖山派出所所長陳旭坤進行交通安全宣導，雙方攜手合作，將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到最大。

麻豆警分局長楊慶裕表示，本次51連假，尖峰時段在各易壅塞路段規畫交通崗疏導外，針對烏山頭水庫風景區及湖境渡假會館將每2小時實施車輛及人潮觀測，掌握交通車流狀況。

防疫期間警方各項交通疏導工作不停滯，楊慶裕呼籲民眾，前往各菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，遵守室內1.5公尺、室外1公尺以上社交安全距離，戴口罩，勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險，共同維護國內防疫安全。

(中時 )