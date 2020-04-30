新北市新店一名自稱「小鄭容和」的王姓男子，日前因與妻子吵架，就持刀隨機捅死一名在路邊的機車騎士林男，之後在偵訊時聲稱有解離性人格，試圖減免罪責；如今眼見鐵路殺警的鄭嫌被以罹患精神疾病為由，判定無罪，讓精神疾病在台灣成了「免死金牌」，各界譁然之餘，更多的是無奈，只能嘲諷：「現在殺人之前，要先去醫院開證明。」

鐵路警察李承翰去年7月在火車上處理補票糾紛時，遭鄭嫌持刀刺入腹部，李承翰一心掛念其他乘客安危，當下只顧壓制兇嫌直至救援人力抵達，送醫後傷重不治，令人痛心。不料，30日判決出爐，法官卻認為鄭嫌因罹患精神疾病，最後判鄭嫌無罪，應入相當處所強制就醫5年，並裁定50萬元交保。

誇張結果讓李承翰的父親錯愕，只能泣訴：「太離譜了！」當然以精神疾病為自己的犯行開罪的人不在少數，像犯下新店隨機殺人案的王嫌，被捕後自稱有3個人格，「一個犯案、一個是小男孩、一個正常」，且案發前忘記吃藥，以此力爭案件並非故意殺人，而是傷害致死罪。

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(中時電子報)