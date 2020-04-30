鐵路警察李承翰，在台鐵列車上處理鄭嫌補票問題，遭鄭嫌持刀刺死殉職，一審宣判鄭姓兇嫌無罪，諭令50萬交保。這樣的判決結果引來各界不滿，不過律師呂秋遠也點出法官判決結果的依據，認為政府應要解決根本問題。

呂秋遠在臉書表示，許多人質疑殺人為什麼無罪，所以偽裝自己有精神病，就殺人嗎？其實，整個判決結果取決於精神鑑定，「不是法官愛怎麼判都可以，自由心證沒這麼了不起。」

根據刑法第19條第1項規定，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」若行凶時因罹患思覺失調症，導致不知道自己在做什麼，就可能依法認定沒有責任能力而不處罰。

呂秋遠指出，這份判決的基礎，就是鑑定被告精神狀況的機構，認定他在行凶時，並沒有辨識自己在做什麼的能力，並非平常有精神病就不用罰。

在這個案件裡，呂秋遠說，法官依法與鑑定報告來下判決，是需要勇氣的，很容易就會被當作辱罵的對象，其實判死刑容易多了，幹嘛去激起眾怒？「這就是法律與人民法感情的差距。」

呂秋遠說，此判決會引起恐慌的原因在於，民眾不會去了解刑法第19條是什麼東西，而是直覺想到，為什麼殺人不用判死刑？若出門遇到類似的狀況，該怎麼辦？

政府是否嘗試想要解決這樣的差距，或是只能讓辯護律師被罵黑心、法官被罵恐龍？呂秋遠提出多項質疑，坦言面對這個判決，民眾不爽是一定的，但政府不是把責任丟給法院就好，而是應思考民眾不爽的根源在哪。

呂秋遠表示，大部分的人只希望一個安全的生活環境，政府若不能在這個判決裡，認真思考往後的法律、預算、人員執行要如何避免或減少這種悲劇，那就是讓民眾繼續討厭司法，而悲劇也會繼續發生。

(中時電子報)