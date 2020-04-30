隨著國內新冠疫情連續出現多日「零確診」，台北市警察局預估「五一」連假前將湧現返鄉及出遊人潮、車潮，為維護勞動連假臺北市交通順暢及行車秩序，北市警局特規劃交通疏導勤務，於勞動節前在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於16時30分派員到崗疏導，其餘路口則於17時到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

另於5月1至3日假期期間，針對轄內各觀光遊憩景點（如陽明山、士林官邸、白石湖、兒童新樂園及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

連假期間北市觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，都將增派交通疏導崗位。（讀者提供/吳家詮傳真）

北市警局特別提醒勞動連假（前）欲前往陽明山、士林官邸、白石湖、兒童新樂園及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊。

交通大隊同時呼籲，請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

(中時電子報)