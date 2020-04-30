新冠肺炎肆虐全球，歐洲多個國家淪為重災區，我駐法國代表處一位職員日前確診為「新冠肺炎」，該名確診職員在同辦公室的同仁，即刻進行居家隔離14天。

據了解，這是我國在全球駐外館處出現的第一位確診患者。上月底，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處因為同棟大樓傳出確診病例，改為異地辦公。

外交部證實，駐法國代表處一位職員因出現若干症狀，憑醫囑於4月23日接受採檢，進行居家隔離，之後於4月27日確診為「新冠肺炎」。目前該職員持續居家隔離，但已無任何症狀，後續須經當地醫生依據規定專業判斷後，才能返處上班。

駐法國代表處已即依據外交部前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施，包括與該名確診職員在同辦公室的同仁，即刻進行居家隔離14天，該處並已全面消毒辦公室及公共區域等。

外交部指出，駐法國代表處自3月下旬起實施遠距工作及分組分流上班，持續正常運作，提供當地台僑服務及協助。由於法國疫情持續蔓延，若駐法國代表處近日再有確診案例發生，為維護駐外同仁健康及防疫需求，外交部屆時將酌情暫時關閉該處領務櫃檯，並隨時對外公佈相關發展。

(中時 )