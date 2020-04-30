洪汛期已至，各地也紛紛展開防洪準備，宜蘭縣長林姿妙30日現地勘查新建抽水站的防汛整備情形，並宣布茅仔寮抽水站將提前投入今年防汛期運作，發揮最大的功能，保障民眾

的生命財產安全。

宜蘭縣政府配合中央「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第一批核定案，加速辦理五結排水茅仔寮地區淹水改善治理工作，並由經濟部水利署全額補助2億5076萬元費用，興建茅仔寮、二結抽水站及引水渠道等工程。

縣府水資處表示，茅仔寮地區屬於五結排水系統流域，地區地勢低窪，且為堤後排水區，每逢豪雨經常造成嚴重水患，早期雖辦理茅仔寮聚落防護及五結抽水站等工程，但幾次颱

風過境時仍發生嚴重水患，農田及住家泡在水中，民眾苦不堪言。

宜蘭縣政府進而針對原規劃方案重新檢討，在去年3月啟動改善工程，原預定今年9月底完工，為了因應今年度的汛期到來，縣府緊盯施工進度，順利趕在4月下旬完成抽水機組初步

安裝作業及完成主要引水渠道工程，可提前上陣配合防汛運作，大幅改善超大豪雨時茅仔寮地區低窪地區易積水或淹水情形。

(中時 )