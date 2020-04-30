【現場直播】中央流行疫情指揮中心 新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.30

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，國內今日無新增確診病例；昨(29)日新增486例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報62,844例(含61,354例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，322人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,996人，其中585人為居家隔離對象，已採檢480人，465人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

指揮中心表示，全球累計3,204,232例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國1,053,963例、西班牙212,917例、義大利203,591例、法國198,215例及英國165,221例為多；病例中226,771例死亡，以美國61,392例、義大利27,682例、英國26,097例、西班牙24,275例及法國24,087例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)