美國貿易代表辦公室（USTR）公布《2020特別301報告》，更新各國的知識產權及貿易行為調查結果。美方今年把大陸」、印度等10國列為優先監察名單，其中大陸是連續16年上榜。USTR同日公布《假冒和盜版惡名市場報告》，把3個大陸的知名網上購物平台及美國亞馬遜公司，以及7個廣東省的實體市集列入「惡名市場」名單。

USTR在《2020特別301報告》把大陸、俄羅斯、印度、印尼、阿爾及利亞、阿根廷、智利、沙特阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉列入「優先監察名單」；加拿大、墨西哥、巴西、泰國和越南等23國則列入「監察名單」。

報告指，大陸繼續列入優先監察名單及306條款監視國，反映華府關注陸方強迫技術轉移，以及透過結構性改革加強保護知識產權的需要，包括盜竊商業機密、保護商標、網上盜版及冒牌貨、大量生產及出口假貨、阻礙醫藥創新。

報告強調，美方已就大陸有關知識產權的不公平及有害行動及政策，在世界貿易組織啟動爭端解決程序，又指今年1月生效的陸美首階段貿易協議顯示兩國的談判有重要進展。

報告把大陸的敦煌網、拼多多、淘寶網，以及廣東省的多個實體市場列入「惡名市場」，直指：「淘寶網仍然是大陸最大的假冒產品銷售來源之一。」淘寶網母公司阿里巴巴的發言人回應指，公司會繼續擴大及加強打擊假貨的項目。

(中時 )