新冠肺炎疫情蔓延，現在許多人也減少外出，如要出去，也多會選擇戶外空間。緊接著就是五一連假、母親節了，這幾天台灣疫情也相對平穩，不妨也可去公園盪鞦韆、玩溜滑梯。新北市景觀處也在五月推出了拍照上傳抽好禮，歡迎大家玩耍時也拍照分享美麗照片。

八里渡船頭公園。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市已有越來越多充滿設計巧思的公園場域，翻新改善成為令人耳目一新的全齡、共融或特色遊戲場，為了讓民眾更加熟悉新北市境內的公園，讓大朋友小朋友都能一起同樂，綠美化環境景觀處特別在夏季漸濃的五月天，推出了拍照上傳抽好禮的活動，在防疫期間邀請大小朋友透過科技在家分享公園的美景。

中和區錦和運動公園打卡版，歡迎一起來尋找毛毛蟲蹤跡。（圖取自新北市景觀處官網）

防疫期間減少群聚活動，因應防疫，新北市景觀處推出「來新北玩公園！拍照上傳抽好禮！」線上活動，透過上傳公園拍照作品，不僅與同好分享，也藉由遠距交流讓生活日常帶來綠意與活力，獎品包含運動相機智慧腕錶、高級行李箱、超市禮券等。

鶯歌區鳳鳴公兒二公園，跟機器人一起玩。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾可先至活動網站內任一座公園拍照或找出過去回憶照片，填妥資料，依指示登入按讚，留下50字內留言，上傳照片即可參加抽獎活動！此外也可以到公園尋找「來新北，玩公園」LOGO及可愛毛毛蟲的蹤影，一起來新北玩公園拿好康吧!在防疫期間走出戶外安心玩公園的同時，記得戴口罩、勤洗手，保持社交安全距離。

蘆洲區柳堤公園。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市「公園全齡化特色共融改善計畫」自108年起至109年底預計將至少新增50座共融特色公園遊戲場及3座全齡化公園示範場域，透過線上活動讓新北市民更加認識公園，活動時間自即日起至109年5月19日止。

(中時電子報)