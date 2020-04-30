有看有保庇，三太子現身台南新營車站前路口，和波麗士一起宣導「好好開車保平安」。29日傍晚台南市政府警察局新營分局員警手持交通宣導牌面，以大聲公對於行經路口的行人、機車及汽車宣導交通安全及防疫工作，電音三太子在旁助陣，熱情地揮手致意，獲得不少民眾的回應互動。

新營分局交通組長王鼎欽、中山路派出所所長謝東憲、土庫社區守望相助隊中隊長林國信、志工中隊分隊長陳寶秀29日傍晚至新營區中正路與三民路口、新營車站前等進行交通安全宣導，並請太子國中電音三太子助陣，創新的宣導作法讓路過的民眾會心一笑，笑稱「神明講的話一定要聽」。

新營分局為加強防制轄區交通事故發生，5月1日起也將結合五力協勤民力，不定時在轄內重要路口，宣導行人路權、高齡者用路安全及防疫工作等，希望藉由民間力量的參與，使宣導效果接地氣，深化民眾交通安全觀念，減少交通事故的發生。

(中時 )