金士頓Kingston旗下電競品牌「HyperX」近日宣布知名《要塞英雄(Fortnite)》實況主Ewok成為HyperX品牌大使。據悉，Ewok在遊戲中以出色的操作技巧而聞名，除了入選《富比士(Forbes)》30歲以下傑出青年、入選美國少女時尚雜誌《Teen Vogue》2019年度女性榜單，Ewok更奪得2019金搖桿獎(Golden Joystick Award)的最佳新進實況主大獎，成功打開全球知名度。

Ewok表示：「我相當喜歡HyperX電競周邊所帶給我的遊戲體驗，也很高興能加入HyperX大家庭，一起為遊戲社群貢獻心力。身為一名年輕的女性玩家，我想讓所有人知道：『夢想絕非遙不可及』，也希望我的故事能鼓舞那些同樣為了夢想而奮鬥的人！」。作為一名頂尖的《要塞英雄》實況主和選手，Ewok也將在往後的直播中使用HyperX全系列電競周邊強化實力，持續與粉絲們分享遊戲熱忱。

Ewok奪得2019金搖桿獎(Golden Joystick Award)的最佳新進實況主大獎(圖/金士頓科技 提供)

Ewok對遊戲的熱忱及卓越的天賦，讓她在一路上獲得許多人的支持和幫助。在Twitch頻道創立初期，知名實況主TimTheTatman和Mizkif曾協助Ewok開台，使她的頻道一夕之間增加數千名粉絲追蹤，也累積了大量的人氣。此外，Ewok也曾和許多家喻戶曉的實況主一起進行遊戲直播，其中包含Ninja、Dr.Lupo和北美戰隊Team Liquid成員Chap，更與美國知名歌手兼演員Jordan Fisher於Fortnite Celebrity Pro-Am慈善盃中同台對戰，募集了高達$20,000美金的款項。Ewok也將跟隨葛萊美獎得主Post Malone、NBA球星Gordon Hayward和Joel Embiid等名人的腳步，，加入HyperX品牌大使的行列，與HyperX共同推廣電競文化。

HyperX亞太區行銷總監楊啟瑀表示：「我們非常高興Ewok加入HyperX品牌大使的陣容。身為一名職業玩家和實況主，Ewok的故事不但激勵了在遊戲社群中所有懷抱夢想的玩家們，也貼切地呼應了HyperX希望傳達的品牌精神 - 不論你的身分或性別，只要對遊戲充滿熱情，你就是玩家，We're All Gamers！」

關於HyperX

HyperX為Kingston金士頓旗下電競品牌，專為遊戲玩家和PC組裝玩家提供高效能產品。16年來HyperX致力於研發高效能記憶體、固態硬碟、耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊和隨身碟等電競周邊產品。所有的產品都經過HyperX實驗室嚴格測試，不論是產品舒適度、造型設計、性能和耐用度皆獲得全球多個獎項肯定，銷量也屢獲佳績，讓HyperX成為遊戲玩家、科技愛好者和超頻玩家心中首選的專業電競品牌。

秉持著We’re All Gamers的核心價值，HyperX相信：不論技術如何、不論玩哪一種遊戲，HyperX全系列產品線都能協助玩家提升遊戲體驗，讓每個玩家都能融入遊戲世界，充分享受遊戲的樂趣。

(中時電子報)