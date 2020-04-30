戰遊網旗下知名手遊《戰車世界：閃擊戰》30日正式宣布攜手萬代南夢宮遊戲旗下《少女與戰車》推出兩款全新《少女與戰車》系列收藏版戰車，分別為Firefly Saunders SP以及IS-2 Pravda SP，準備攻略動漫迷以及戰車迷的心。

The Firefly Saunders SP在《 少女與戰車》中由Naomi所指揮，也是在Saunders大學附屬高級中學第一輛加入《戰車世界：閃擊戰》的戰車。The Firefly Saunders SP為英國VI階中型戰車，在同階戰車中槍械最精準而且穿透力最高。

IS-2 Pravda SP是Pravda女子高級中學的代表，也是Nonna艦隊的主要成員，這輛蘇聯戰車是裝甲、機動性及火力完美結合的代表。

除了推出《 少女與戰車》系列收藏版戰車，三輛現有GuP戰車也將強化，玩家將能首度執行以下的組合及安排：由Nishizumi Miho、Kadotani Anzu及Nishizumi Maho分別指揮Pz.IV Anko SP、Hetzer Kame SP以及Tiger Kuromorimine SP等戰車。

《戰車世界：閃擊戰》X《 少女與戰車》合作介紹影片。（影片取自YouTube/World of Tanks Blitz）

全新「突擊行動」活動

另一方面，5月1日至5月29日，《戰車世界：閃擊戰》將推出全新「突擊行動」活動，為期4周的戰鬥旅程將帶給玩家全新挑戰以及豐富的獎勵。玩家將透過完成戰鬥任務獲得點券，持有一定數量的點券才能進行到下一階段，活動總共有40個階段。除了點券外，每完成一次戰鬥任務，玩家將能獲得獎勵。

全新「突擊行動」活動將有免費版本以及加值版本。在遊戲中達到一定的里程碑時，免費版本的玩家將能獲得加值帳號、金幣、積分、免費經驗值、Avatars、Camos以及車輛研究證書等獎勵。持有車輛研究證書的玩家在購買VIII、IX和X階車輛時能享有75折的優惠。若想獲得戰車的玩家，則可以考慮花5美元購買加值版本，每完成一個階段，玩家即能獲得獎勵，而其中的獎勵包括英國IV階輕型戰車Covenanter以及蘇聯雷霆 VI階重型戰車。

「突擊行動」活動介紹影片。（影片取自YouTube/World of Tanks Blitz）

關於《戰車世界：閃擊戰》

《戰車世界：閃擊戰》是以團隊合作為主的大型多人免費行動裝置線上遊戲，致力於提供刺激的戰車戰鬥。《戰車世界：閃擊戰》可相容於平板電腦、智慧型手機與個人電腦，讓充滿活力的傳統線上戰車戰鬥能夠在移動裝置上進行。

《戰車世界：閃擊戰》具備了原作《戰車世界》的所有最佳特點，導入了戰車強權國家所研發製造的各式優秀戰車，包括面面俱到的中型戰車、威力強大的重型戰車，以及令人生畏的驅逐戰車。每一種都有其特色，而每一款戰車都有獨一無二的玩法。

《戰車世界：閃擊戰》操控簡單易上手，讓玩家只需動動拇指，就可以操控超過 200輛的鋼鐵巨獸，進行戰鬥，而精密的遊戲機制也可以突顯井然有序的遊戲步調及靈活多樣的戰術運用。

(中時電子報)