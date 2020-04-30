友達30日舉行法人說明會，公佈2020年第一季合併財務報表，總計第一季合併營業額為536.9億元，較2019年第四季減少13.4％。2020年第一季歸屬母公司業主之淨損49.9億元，基本每股損失則為0.53元。 2020年第一季大尺寸面板出貨量約2,242萬片，較2019年第四季減少15.5％。2020年第一季中小尺寸面板出貨量約2,952萬片，與2019年第四季相比減少21.2％。 友達表示，回顧第一季，適逢產業傳統淡季，再加上新冠肺炎疫情影響，公司整體出貨面積減少，導致公司單季營收較上季衰退13.4％。但公司持續致力於產品組合調整及成本控管，虧損幅度較上一季收斂。財務結構方面，淨負債比24.9％，仍維持在相對穩健的水位。

展望第二季，疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗。面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機。同時，加速價值轉型的步伐，持續創新研發，開創價值提升的新局面。

(工商 )