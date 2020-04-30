參加抽獎有機會獲得媽媽最愛的「廚房神器」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

配合即將到來的母親節，台中市政府警察局婦幼警察隊企劃「攜手反暴力、讓愛更美麗」網路抽獎活動，藉由慶祝母親節與民眾互動搏感情，宣導婦幼安全，加入弱勢、受暴婦女與孩童的關懷行列。

台中市警察局指出，自5月1日9時至5月10日24時止，至婦幼警察隊臉書粉絲專頁按「讚」並追蹤、公開分享母親節貼文，或貼文下方留言，「只要抱抱，不要暴暴，媽媽I LOVE U」或TAG2位好友，有機會獲得「廚房神器」。

台中市警察局婦幼隊長張錦聰說，媽媽是孩子的主要照顧者，尤其受暴婦女在經濟、孩子與施暴者壓力下，身心煎熬，藉由母親節獻愛活動，盼喚起大眾關注、守護受暴婦女。

台中市警察局表示，推出媽媽們詢問度最高的「廚房神器」，包括，料理鍋首選的「中式炒鍋」1名、小巧鍋身適合小家庭「平底鍋」2名、家庭主婦最愛「燉鍋」5名、時尚購物神奇秒收「環保摺疊秒收袋」30名。

婦幼隊指出，網路抽獎活動於5月11日17時公布得獎名單，如對該活動相關參加資訊尚有疑問，可撥打台中市政府警察局婦幼警察隊電話04–25295074或上粉絲團私訊洽詢。

(中時 )