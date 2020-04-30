交通部高公局1968APP加強版新增人潮熱點示警功能，因數據不精確引發反彈，質疑與實際人潮狀況不符，行政院長蘇貞昌今於行政院會裁示，五一連假出遊人潮應預先做好因應準備，並透過高速公路1968APP加強版，建立示警人流熱點補助系統，提供民眾可以事先做好行程規畫及備案安排。

蘇貞昌表示，因應五一連假，透過利用交通部既有的高速公路1968APP加以升級，建立一個可以示警人流熱點的輔助系統，讓民眾可以預先查詢你想要前往的景點的人流狀況，事先做好行程規劃及備案安排。

蘇貞昌說，內政部也都有各個國家風景區的即時入園人數，各地方政府也對其所主管的商圈、夜市、地方景點等各有監管相關訊息與數據，應及早研判預做因應準備，在人潮過度聚集前，各地警方及園區管理單位就要即刻啟動分流措施，第一時間就做最好的應變處置。

針對交通部1968APP加強版新增人潮熱點示警功能，被質疑無法即時呈現人潮情況，地方政府更批評熱點過多有針對性，交通部次長祁文中出席政院會後記者會表示，原本顯示方式確實沒有反映到乘載數量，經地方政府與民眾反映，已經進行調整完成，中華電信大數據及時電信數量每10分鐘會更新一次，並分為綠、黃、紅等燈號，依照不同燈號顯示人流狀況及須配合的防疫措施。

1968APP加強版將以燈號顯示，提供民眾簡易判斷防疫準備參考，綠燈為人潮正常，建議保持社交距離；黃燈為人潮略多，建議戴口罩；紅燈為人潮擁擠，建議全程配戴口罩。

祁文中說，交通部28日開會討論，發現門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真，已請中華電信依假日人潮設定門檻值，確保符合實況。至於地方政府認為APP與當場判斷有出入部分，交通部會因應個別景點參考樹進行修正，不是每個景點情況都一樣。

(中時 )