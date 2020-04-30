當初備受外界期待為對抗新冠病毒的美藥品「瑞德西韋」，在美國家衛生院以及旗下國家過敏與傳染病研究所臨床試驗下，顯示使用瑞德西韋的患者康復速度快了31％，讓世人再次讓該藥重拾信心。不過，據國際醫學期刊《刺胳針》29日也發表在大陸進行的瑞德西韋的臨床試驗，但結果研究顯示並未加快新冠患者的恢復速度，也未降低死亡率。

這篇發表於《刺胳針》（The Lancet）的〈瑞德西韋用於成人重症新冠肺炎患者：一項隨機、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗〉（Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial）論文中指出，該研究是由大陸國家呼吸疾病臨床研究中心、臨床醫學研究所、中日友好醫院、中國醫學科學院北京協和醫學院等25家單位的研究人員實施，並以武漢市十多家醫院的237名成年新冠患者（年齡在18歲及以上）的隨機、雙盲、對照試驗，為全球首次進行類似臨床試驗。

該文指出，接受研究的患者，必須在發病後的12天內，經胸部影像檢查確認患有肺炎，並且氧飽和度為94%或以下。受試者以2：1的比例隨機分組，其中158名每天接受一次瑞德西韋輸注（第1天為200毫克，之後第2-10天為100毫克），另外79名患者接受安慰劑輸注，為期10天。試驗中所有患者均接受了標準治療，包括抗愛滋病用藥洛匹那韋-利托那韋、干擾素和皮質類固醇等藥物。

該文指出，研究者使用臨床狀態6分等級量表，範圍從出院（可得分1分）至死亡（可得分6分）評價入組28天內臨床改善的時間，而臨床改善定義為「與患者的入組等級評分相比至少改善了兩分」。

研究發現，從2月6日至3月12日的臨床實驗中，瑞德西韋組的平均臨床改善時間為21天，相比安慰劑組為23天，兩組在統計學上並未發現臨床改善時間有顯著的差異，不過接受瑞德西韋的患者所需治療天數仍低於接受安慰劑的患者。

另外在死亡率上，隨機入組後28天內接受瑞德西韋組為14%（22/158），安慰劑組13%（10/78），病死率兩組相似。該研究總結，採取瑞德西韋的成年病患，在臨床統計數據上成效並不明顯；不過，採用瑞德西韋患者臨床醫療時間縮短的原因，仍需更廣泛的研究。

不過據美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）最新數據顯示，瑞德西韋確實取得正面效果，根據試驗結果，使用瑞德西韋的確診患者，恢復速度比使用安慰劑者快上31%。有鑑於此，美國總統川普也要求美國食品藥品監督管理局（FDA）加速批准該藥。

(中時電子報)