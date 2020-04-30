行政院農業委員會農糧署4月22日辦理「用花傳幸福 花獻有您真好」活動，致贈全臺參與販售口罩之健保特約藥局及衛生所一份花禮，感謝其辛勞，同時促進國內花卉消費，花禮陸續於4月23至28日送達。中華民國藥師公會全國聯合會為表達感謝之意，特安排於4月30日由理事長黃金舜親自向該署表達謝意並贈送感謝狀。

農糧署說明，為感謝全臺灣健保特約藥局及衛生所於疫情期間協助販售口罩，該署輔導臺灣花店協會自4月23日至4月28日陸續配送6千多份花禮，感謝藥局及衛生所工作人員的辛勞付出。自4月23日起，該署臉書鮮享農YA粉絲頁陸續有藥師上傳與花禮合照表達謝意，該活動不僅幫助了花農也溫暖了藥師的心，達到最初用花傳幸福的心意。

農糧署進一步說明，該署前於3月26日輔導台灣花店協會辦理「用花傳幸福 幸福滿家庭」活動，串聯全國各縣市50家優質花店業者，提供1萬份價值300元以上、售價150元之優質國產花材組合包，於1個月內已銷售一空。因消費者反應熱烈，自5月份起將增加3萬份並擴及100家花店業者，供民眾、機關、企業訂購，機關及企業團購份數滿200份，並可享有免運費親送到單位，及示範花藝教學的服務，歡迎踴躍訂購。

(工商 )