針對俄羅斯、土耳其、馬來西亞等國鋼板大舉入侵，已嚴重破壞國內鋼鐵市場秩序，對此，中鋼已透過台灣鋼鐵公會，正式啟動監控機制，將先廣泛蒐集資料，不排除近期內提出反傾銷控訴，以確保台灣鋼鐵產業公平貿易的生存發展。

自嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）進入全球大流行以來，各國政府為防止疫情擴散，紛紛祭出如鎖國、封城等嚴格管制措施，除抑制經濟及製造業活動外，消費及投資陷入緊縮，IMF更預測今年全球經濟萎縮幅度達3%，是自1930年大蕭條時期以來最大衰退。

鋼鐵主要下游產業如汽車、機械及營建等業者亦因各國實施保護管制措施被迫停工，造成國際用鋼需求遽減，歐、美、日、印等各大鋼廠被迫進行史上最大規模減產，全球鋼廠面臨前所未有慘況；值此疫情慘烈，全球及各國經濟遭逢巨大風暴之際，各國鋼廠則因其國內用鋼需求驟減、行情疲軟及庫存水位明顯堆高等因素，為去化產能及過剩庫存不惜以低於正常價格之行情大量拋售入侵台灣市場，對我國亦深受疫情影響而正處經營存亡之際之鋼鐵業而言，無疑更是雪上加霜。

鋼鐵公會長期蒐集我國海關進出口統計資料並持續觀測我國鋼材進出口變化，近期發現鋼材進口數量有遽然增加趨勢，且進口價格明顯低於市場合理行情，恐已有傾銷疑慮；其中鋼板進口數量明顯遽增，今（109）年第1季進口數量已高達12.4萬公噸，較去（108）年同期進口6萬公噸成長超過1倍；尤其自俄羅斯進口鋼板數量已高達4萬噸，較去年同期2.5萬噸相比大幅增加60%，平均進口單價跌幅更高達16%；此外，已兩年未有鋼板銷台實績的土耳其，於今（109）年第1季突以遠低於市場行情的價格，銷台達1萬餘噸，亦有破壞市場秩序之嫌；另近幾年來自馬來西亞進口鋼板數量明顯大幅增加，今（109）年第1季已低價銷台1萬餘噸，對國內市場造成相當衝擊；自韓國及日本進口鋼板數量雖也有增加，惟觀察目前該兩國進口價格尚且維持一定水準，對國內之衝擊仍有待觀察，然市況多變，本會與業者將持續觀測日、韓鋼板是否出現疑似低價倒貨至我國國內市場的情事。

全球疫情嚴峻，鋼市低迷，鋼材產能過剩、需求緊縮，低價鋼品流竄各國市場風險升高，除美、歐持續對鋼材築起貿易高牆外，土耳其近期更宣布調升鋼品進口關稅三個月以保護當地鋼鐵產業，另中國大陸亦於3月中宣布調高及實施鋼品出口退稅措施促進外銷，以消化其內需動能萎縮的壓力。國內鋼鐵產業亦深受這一波全球景氣動盪不安的影響，尤其在外貿出口壓力仍不易緩解下，一方面冀望內需動能的提升，一方面著力防止低價大量外貨的侵擾。為維護國內鋼鐵市場秩序，本會持續關注國外鋼品進口情形及發展，與相關政府單位保持密切聯繫，即時提供業者最新資訊；倘大量低價進口鋼品銷台情況持續猖獗致嚴重影響我國鋼鐵產業結構與產銷秩序，國內鋼鐵業者不排除在必要時向政府提出貿易救濟，以防止低價大量外貨對國內市場的侵害。

(工商 )